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BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı kaç net kaç puan? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği bekçilik sınavı, 30 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar, doğru ve yanlış sayısına göre puanını hesaplamak istiyor. Yazılı sınavda en az 50 puan alması gereken adayların sorguladığı 'Bekçilik sınavı puan hesaplama 2023, 2023/1. Dönem bekçilik sınavı kaç net kaç puan? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı kaç net kaç puan? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA 2023 | Polis Akademisi'nin bekçi olmak isteyen, ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav puanını hesaplamak için araştırmalara başladı. Genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana başlıktan ve 100 sorudan oluşan sınav hakkında sorgulanan '2023/1. Dönem bekçilik sınavı kaç net kaç puan? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?' sorularını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (A-B-C-D-E) 100 soru yöneltilecek. Sınavda her soru bir puan sayılacak ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ NET KAÇ PUAN?

Sınav hesaplamasında her soru 1 puan sayılacak ve standart sapma uygulanmayacaktır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğünden adayların, doğruluğundan emin olmadıkları cevapları işaretlememeleri tavsiye edilmektedir. İşte örnek puan hesaplamaları:

👉100 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş: 100 NET (100 PUAN)

👉90 Doğru - 10 Yanlış 0 Boş: 87,50 NET (87,5 PUAN)

👉90 Doğru - 0 Yanlış 10 Boş: 90 NET (90 PUAN)

👉80 Doğru - 0 Yanlış 20 Boş: 80 NET (80 PUAN)

👉80 Doğru - 10 Yanlış 10 Boş: 77,50 NET (77,5 PUAN)

👉80 Doğru - 20 Yanlış 0 Boş: 75 NET ( 75 PUAN)

👉70 Doğru - 0 Yanlış 30 Boş: 70 NET (70 PUAN)

👉70 Doğru - 15 Yanlış 15 Boş: 66,25 NET (66,25 PUAN)

👉70 Doğru - 30 Yanlış 0 Boş: 62,50 NET (62,5 PUAN)

👉60 Doğru - 0 Yanlış 40 Boş: 40 NET (40 PUAN)

👉60 Doğru - 20 Yanlış 20 Boş: 55 NET (55 PUAN)

👉60 Doğru - 30 Yanlış 0 Boş: 51,50 NET (51,5 PUAN)

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