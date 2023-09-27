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MEB'DEN ORTAK SINAV AÇIKLAMASI | Ortak sınavlar nasıl olacak? Ortaokul, lise test mi yazılı mı yapılacak?

Milli Eğitiim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde yapılması planlanan ortak sınavlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sadece çoktan seçmeli test sınavlarının değil açık uçlu soruların bulunacağı sınavların da yapabileceğini kaydeden Bakanlık, 3 farklı ortak sınav uygulaması hakkında detaylar verdi. Peki ortaokul ve liselerde ortak sınav nasıl olacak? Test mi yazılı mı yapılacak? İşte MEB açıklaması ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:20
MEB'DEN ORTAK SINAV AÇIKLAMASI | Ortak sınavlar nasıl olacak? Ortaokul, lise test mi yazılı mı yapılacak?

MEB'DEN ORTAK SINAV AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat ile birlikte duyurduğu ortak sınavlara ilişkin yeni bir açıklama yaparak detayları netleştirdi. Bu açıklamanın ardından 'Ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması' adı verilen sisteme ilişkin öğrenci ve veliler araştırmalarını artırdı. Peki ortaokul ve liselerde ortak sınav nasıl olacak? Test mi yazılı mı yapılacak? İşte merak edilenler...

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV NASIL OLACAK?

MEB öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması", 2023-2024 eğitim dönemi itibarıyla başlıyor. Yapılacak ortak sınavlara ilişkin Bakanlık açıklamasıyla ayrıntılar da netlik kazandı.

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

UYGULAMA SINAVLARI DA OLACAK

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.

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