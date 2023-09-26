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YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. tercihlerde istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşen adaylar, üniversite kayıt tarihleri için araştırmalara başladı. 12 bin 861 ek kontenjan için yapılan tercih sonuçlarını sorgulayan üniversite adaylarının arama motorlarında araştırdığı 'YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2023? Ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:21
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | ÖSYM tarafından 3,5 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS'de tercih heyecanı sona erdi. EK yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk tercihlerde istedikleri okul ve bölüme yerleşemeyen adaylar, 2. tercihlerini yaptı. Tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından arama motorlarında 'YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2023? Ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin duyuruda, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

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c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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