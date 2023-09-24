Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sugar Ray Robinson sorusu: Unvan maçından önce gördüğü rüya sonrası ne oldu? İşte yanıtı...

Büyük beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümü ATV ekranlarından 24 Eylül 2023 Pazar akşamı yayınlandı.
Yarışmanın son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de unvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek internette araştırma yapmaya başladı.
İşte izleyenleri ekrana kilitleyen o soru ve yanıtı...
SORU: Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
SEÇENEKLER
A- Robinson ringde ölmüştür
B- Rakibi hastanelik olup ölmuştur (CEVAP)
C- Maçın hakemi ringde ölmüştür
D- İkna eden kişi maçı izlerken ölmüştür