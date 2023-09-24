Haberler Haberler Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sugar Ray Robinson sorusu: Unvan maçından önce gördüğü rüya sonrası ne oldu? İşte yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sugar Ray Robinson sorusu: Unvan maçından önce gördüğü rüya sonrası ne oldu? İşte yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarından izleyenlerle buluştu. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası'na yükseldiği yarışmada yer alan "Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte izleyicileri ekrana kilitleyen o soru ve yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 23:20
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sugar Ray Robinson sorusu: Unvan maçından önce gördüğü rüya sonrası ne oldu? İşte yanıtı...

Büyük beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümü ATV ekranlarından 24 Eylül 2023 Pazar akşamı yayınlandı.

Yarışmanın son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de unvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek internette araştırma yapmaya başladı.

İşte izleyenleri ekrana kilitleyen o soru ve yanıtı...

SORU: Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?

SEÇENEKLER

A- Robinson ringde ölmüştür

B- Rakibi hastanelik olup ölmuştur (CEVAP)

C- Maçın hakemi ringde ölmüştür

D- İkna eden kişi maçı izlerken ölmüştür

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