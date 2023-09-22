Haberler Haberler SORGULAMA EKRANI - İOKBS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI - İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

SORGULAMA EKRANI - İOKBS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI - İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara düzenlenen Bursluluk Sınavı İOKBS'ye katılan öğrenciler ve velileri, sonuçlar için araştırmalara başlamıştı. 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen sınavda soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu olmuştu. İOKBS SONUÇLARI BUGÜN 11.33'TE AÇIKLANDI!..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 12:40
SORGULAMA EKRANI - İOKBS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI - İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara düzenlenen Bursluluk Sınavı İOKBS'ye katılan öğrenciler ve velileri, sonuçlar için araştırmalara başlamıştı. 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen sınavda soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu olmuştu. İOKBS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI!..

👉İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanacağı tarih, Bakanlığın sitesinde yer alan takvimde 👉 22 Eylül 2023 Cuma 👈günü olarak duyurulmuştu ve sonuçlar bugün açıklandı.

👉İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

MEB BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIFLAR A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere verdiği burs ücreti, öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre değişiklik göstermiyor. Öğrenci kaçıncı sınıfta olursa olsun aynı miktarda verilen burs tutarına en son 2023 yılının Ocak ayında zam geldi. Buna göre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar için İOKBS burs ücreti 863 TL olarak belirlendi.

DİĞER
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU TABLOSU SON DAKİKA: Lider Türkiye! 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ile Filenin Sultanları maç takvimi
CHP'li Murat Ongun'un "yalan haber" iftirası elinde patladı: İşte Fransız Le Monde'de yer alan İETT rezaletinin belgesi!
O isme büyük övgü! "Sezonun yükselen yıldızı"
Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Niye hazır değiller?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2023
Mevlid Kandili duaları, ibadetleri ve namazı
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EYLÜL
İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 SONUÇLARI SORGULAMA
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Futbol Gelişim Projesi TFF'den Futbol Gelişim Projesi 11:47
Batshuayi İsmail Kartal'dan özür diledi Batshuayi İsmail Kartal'dan özür diledi 11:46
Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık 11:36
Fenerbahçe'den bir rekor daha! Fenerbahçe'den bir rekor daha! 11:16
Fırtına'da hedef 3'te 3 Fırtına'da hedef 3'te 3 11:05
İsmail Kartal'dan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında... İsmail Kartal'dan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında... 10:59
Daha Eski
Famalicao - Arouca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Ligi Famalicao - Arouca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Ligi 10:59
Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçı saat kaçta? Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçı saat kaçta? 10:47
West Ham United - Lecce maçı saat kaçta? West Ham United - Lecce maçı saat kaçta? 10:33
Al Wehda - Abha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig Al Wehda - Abha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig 10:28
Al Akhdood - Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig Al Akhdood - Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig 10:09
Al Nassr- Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr- Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig 09:54