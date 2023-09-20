FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | ABD Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne oldu?

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası toplantılarının ardından Merkez Bankası Başkanı, FED faiz kararını basın açıklaması ile dünyaya duyurdu. Hem iç hem de dış piyasalara büyük ölçüde etkisi olan FED faiz kararının belli olmasıyla 'ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Eylül 2023 faiz yükseldi mi, sabit mi kaldı? sorularını haberimizde cevapladık. İşte detaylar...
ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023
Bir sonraki Fed faiz kararı toplantısı 31 Ekim - 1 Kasım ve 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.