💰1 DOLAR KAÇ TL? | 19 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

19 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Eylül Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,0252 (Alış) - 27,0326 (Satış)
EURO: 28,9428 (Alış) - 28,9528 (Satış)
STERLİN: 33,4092 (Alış) - 33,5767 (Satış)
1 DOLAR = 27,03 TL
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👉19 Eylül PAZARTESİ 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.681,93
Gram altın satış: 1.682,19
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.773,00
Çeyrek altın satış: 2.802,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.564,00
Yarım altın satış: 5.604,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.093,00
Tam altın satış: 11.161,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.329,00
Cumhuriyet altını satış: 11.500,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.388,00
Ata altın satış: 11.452,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Eylül Pazartesi günü saat 16.53 itibarıyla alınmıştır.