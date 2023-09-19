💰1 DOLAR KAÇ TL? | 18 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Eylül Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,9785 (Alış) - 27,0175 (Satış)

EURO: 28,7830 (Alış) - 28,8091 (Satış)

STERLİN: 33,3318 (Alış) - 33,4990 (Satış)

1 DOLAR = 27,01 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉18 Eylül PAZARTESİ 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.673,56

Gram altın satış: 1.673,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.775,00

Çeyrek altın satış: 2.820,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.566,00

Yarım altın satış: 5.641,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.098,00

Tam altın satış: 11.235,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.326,00

Cumhuriyet altını satış: 11.497,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.394,00

Ata altın satış: 11.527,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Eylül Pazartesi günü saat 17.02 itibarıyla alınmıştır.