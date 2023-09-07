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YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | YÖKDİL/2 ÖSYM sonuç sorgula

ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2.'si 27 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yılda 2 kez düzenlenen ve katılan öğrencilerin yabancı dil seviyesini belirleyen YÖKDİL'e katılan adaylar, sınav sonuçlarına bakmak için sorgulamalara başladı. ÖSYM 2032-YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:52
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | YÖKDİL/2 ÖSYM sonuç sorgula

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos Pazar günü, saat 10.00'da yapıldı. 80 soru sorulan adaylardan bu sorulara 180 dakikada doğru cevapları vermeleri istendi. ÖSYM, Sınava katılan adayların dil seviyelerini belirleyen YÖKDİL sınavının sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM 2032-YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, YÖKDİL/2 sonuçlarının 7 Eylül 2023 Perşembe günü saat 10.30'dan itibaren adayların erişimine açıldığını duyurdu.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken 2023-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. 3 saat (180 dakika) süren ve toplam 80 sorunun yer aldığı sınav 13.15'te sona erdi.

2023-YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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