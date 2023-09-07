SAFER AYI NEDİR? 2023 DİYANET | Safer ayı ne zaman, neden önemlidir, faziletleri nelerdir?

SAFER AYI NEDİR? 2023 DİYANET | Hicri takvime göre 19 Temmuz 2023 tarihinde gelen yılbaşının ardından eda edilen ve yılın ilk ayı olan Muharrem ayı geride kaldı. Safer ayına giriş yapılmasıyla birlikte bu ay hakkında araştırmalar da hız kazandı. Eski bir inanışa göre uğursuz olduğu ve bela getirdiği düşünülen Safer ayına ilişkin Diyanet tarafından yapılan açıklamada, bu inanışların hurafe olduğu ve dinimizde yeri olmadığı vurgulanmıştır. Peki Safer ayı nedir? 2023 Diyanet, Safer ayı ne zaman, neden önemlidir, faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

DİYANET SAFER AYI NEDİR?

Hicri takvimde 2. ay olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen aydır. Safer ayı, 29 gün sürer ve her yıl güneş takvimine göre değişir. Safer ayı, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih, Safer ayının 12. günüdür. Safer ayı, aynı zamanda bazı İslami bayramların öncesinde gelen aydır.

Safer ayı, İslam dünyasında bazı hurafelere de konu olmuştur. Bu hurafelerden bazıları, Safer ayının uğursuz bir ay olduğu, bu ayda yolculuğa çıkmanın, evlenmenin ve ev aletlerinin satın alınmasının sakıncalı olduğu şeklindedir. Ancak bu hurafeler, İslam dininde hiçbir dayanağı yoktur.

Safer ayı, İslam dünyasında diğer aylarda olduğu gibi ibadet ve dua ayıdır. Müslümanlar, Safer ayında daha fazla ibadet eder, dua eder ve Kur'an-ı Kerim okur. Safer ayında ayrıca sadaka vermek ve fakirlere yardım etmek de yaygındır.

2023 SAFER AYI NE ZAMAN?

Diyanet'in sitesinde yer alan takvime göre Safer ayı 2023 yılında, 17 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında eda edilecek.

SAFER AYI NEDEN ÖNEMLİDİR, FAZİLETLERİ NELERDİR?

Safer ayının faziletleri hakkında pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

📜"Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Allah'ın rahmeti ve bereketi bu ayda bol bol yağar." (Tirmizî, Daavat, 102)

📜"Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda oruç tutmak, Allah'a itaat etmek ve günahlardan kaçınmaktır." (İbn Mâce, İtikaf, 13)

📜"Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda Allah'tan bol bol bağışlanma dileyin." (Tirmizî, Daavat, 103)

Bu hadislerden anlaşıldığı üzere Safer ayı, Allah'ın rahmeti ve bereketinin bol olduğu bir aydır. Bu ayda oruç tutmak, Allah'a itaat etmek, günahlardan kaçınmak ve bol bol bağışlanma dilemek tavsiye edilmiştir. Safer ayının uğursuz olduğuna dair hiçbir rivayet yoktur. Bu tür hurafelere inanmak doğru değildir.