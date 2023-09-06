ŞOK AKTÜEL 6-12 EYLÜL | Okul hazırlığı ŞOK'ta! - ŞOK haftanın indirimleri kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 6-12 EYLÜL | ŞOK aktüel ürünler 6 - 12 Eylül tarihleri arasında ŞOK Marketler'de sizi bekliyor. İsterseniz gidip görebileceğiniz, isterseniz CepteŞok indirerek sipariş verebileceğiniz ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı ile birlikte garanti ve değişim, iade gibi seçenekler de ŞOK'ta alışverişi kolaylaştıran unsurlardan. Üstelik uygun fiyatlı ürünlerinin yanı sıra peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK zincir marketlerinde bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik.