AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA | TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

SON DAKİKA AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK; Ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda yapılacak maaş zamları için ilk veri olarak kabul edilen Ağustos ayı enflasyon rakamlarında ekonomistlerin beklentisi yüzde 46,37 olarak hesaplandı. Peki TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK 2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıklamasına göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %63,52, aylık %9,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ağustos 2023

TEMMUZ AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 47,83 olduğunu açıkladı. Temmuz'da enflasyon aylık bazda yüzde 9,49 arttı. Böylelikle aylık enflasyon Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

EKONOMİSTLERİN AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.