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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 19 Ağustos'ta düzenlenen yaz okulu sınavının sonuçları, adayların erişimine açıldı. AÖF tarafından yapışan duyurunun ardından yaz okulu sınavını geçip geçemediğini merak eden adaylar, sınav sonuç ekranı ve sınav sonuçlarına nasıl bakacağı konusunda araştırmalara başladı. AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı ve baraj puanı ile detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:45 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 17:10
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavında sonuçlar, adayların erişimine açıldı. Binlerce açıköğretim fakültesi öğrencisinin merakla beklediği sonuçların erişime açıldığının duyurulmasının ardından arama motorlarında 'AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı 2023 ve Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu geçme notu kaç?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

2023 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş veya e-Devlet ile giriş seçeneklerinden birisini tıklamanızın ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını görebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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