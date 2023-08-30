30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar

30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz zaferinin 101. yıldönümü dolayısıyla Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Belediye ve valiliklerin organize ettiği etkinliklerle kutlanan bu milli bayramda, Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nce yapılan duyurunun ardından arama motorlarında '30 Ağustos trafiğe kapalı yollar 2023, İstanbul trafiğe kapalı yollar, lternatif güzergahlar hangileri?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler,

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri,

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri,

Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Hal Yolu güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

30 AĞUSTOS İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yollara alternatif olarak şu yollar sıralandı: