Haberler Haberler 30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar

30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılan yollarla birlikte alternatif güzergahlar da paylaşılırken yola çıkacak vatandaşlar arama motorlarında '30 Ağustos trafiğe kapalı yollar 2023, İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri?' konuları araştırılıyor. İşte İstanbul'da trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00
30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar

30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz zaferinin 101. yıldönümü dolayısıyla Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Belediye ve valiliklerin organize ettiği etkinliklerle kutlanan bu milli bayramda, Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nce yapılan duyurunun ardından arama motorlarında '30 Ağustos trafiğe kapalı yollar 2023, İstanbul trafiğe kapalı yollar, lternatif güzergahlar hangileri?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

  • Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler,
  • D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri,
  • Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri,
  • Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Hal Yolu güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

30 AĞUSTOS İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yollara alternatif olarak şu yollar sıralandı:

  • Turgut Özal Millet Caddesi,
  • Fevzipaşa Caddesi,
  • Atatürk Bulvarı
  • Sahil Kennedy Caddesi

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte temsilcimizi bekleyen Şampiyonlar Ligi grubu
Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı belli oldu!
G.Saray maçının ardından flaş sözler!
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 EYLÜL CUMA 2023 | Çeyizlik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASİYE İNDİRİMİ | Kırtasiye malzemeleri BİM - ŞOK - A101
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19
Bertuğ 5 yıllık imza attı Bertuğ 5 yıllık imza attı 08:14
Roma’dan Zeki müjdesi geldi Roma’dan Zeki müjdesi geldi 08:10
Toparlan! Toparlan! 07:14
Hayırlı Olsun Hayırlı Olsun 07:12
Daha Eski
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
"En iyisini alacağız" "En iyisini alacağız" 01:47
El Arabi araya girdi El Arabi araya girdi 01:45
Moritz Volz’u davet etti Moritz Volz’u davet etti 01:44
Soumare Sevilla’ya Soumare Sevilla’ya 01:42