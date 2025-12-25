HaberlerHaberler BUSKİ Bursa su kesintisi: 25 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?
BUSKİBursa su kesintisi: 25 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Bursa'da yaşayan vatandaşlar, 25 Aralık tarihinde yaşanan su kesintileri nedeniyle BUSKİ su kesintisi açıklamalarını yakından takip ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde planlı ve arızaya bağlı su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Peki, Bursa'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İNEGÖL CUMHURİYET Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ
İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA 25 ARALIK PERŞEMBE SU KESİNTİSİ
MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 18/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 18.12.2025 - 26.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ
OSMANGAZİ DOĞANBEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/12/2025 11:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/12/2025 12:45
Kesim Tarihi: 25/12/2025 11:45
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Doğanbey Mahallesi Doğanbey Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.12.2025 Tarihinde 11:45 ile 12:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
BURSA SU KESİNTİSİ SORGULA
OSMANGAZİ HAMİTLER Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/12/2025 11:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/12/2025 12:30
Kesim Tarihi: 25/12/2025 11:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B43 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi Bostancı Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.12.2025 Tarihinde 11:30 ile 12:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
BURSA (BUSKİ) SU KESİNTİSİ
YILDIRIM ULUS Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/12/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/12/2025 11:30
Kesim Tarihi: 25/12/2025 10:30
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D25 Alt Bölgesinde Bulunan, Ulus Mahallesi Ulukışla Sokak Ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.12.2025 Tarihinde 10:30 ile 11:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.