Haberler Haberler KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2023 | KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2023 | KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Üniversitelerde e-kayıtların başlamasıyla birlikte KYK yurtları hakkında beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ağustos Salı günü itibarıyla KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bunun üzerine yaşadıkları şehrin dışındaki üniversitelere yerleşenler, KYK yurt başvuruları için araştırmalara başladı. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte KYK yurt başvuru ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:20
KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2023 | KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI | 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS sınavının ardından tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarını kalacak yer telaşı sardı. Yaşadıkları şehrin dışındaki bir ilde üniversite eğitimi alacak olan adaylara devlet tarafından sunulan sunulan KYK yurtları hakkında beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, 29 Ağustos itibarıyla yurt başvurularının başladığını duyurdu. İşte detaylar...

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

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c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

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