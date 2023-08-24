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GRAM ALTIN KAÇ TL? | Çeyrek, gram, yarım altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum...

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararının ardından altında son durum merak ediliyor. 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselen politika faizinin ardından 'Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, yarım altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum...' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:20
GRAM ALTIN KAÇ TL? | Çeyrek, gram, yarım altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum...

GRA MALTIN KAÇ TL? | Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararı belli oldu. Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından altın piyasasında son durum merak ediliyor. 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselen politika faizinin ardından 'Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, yarım altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum..' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

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👉24 Ağustos Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.679,95

Gram altın satış: 1.680,18

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.812,00

Çeyrek altın satış: 2.843,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.641,00

Yarım altın satış: 5.685,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.247,00

Tam altın satış: 11.328,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.480,00

Cumhuriyet altını satış: 11.654,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.550,00

Ata altın satış: 11.623,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.06 itibarıyla alınmıştır.

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