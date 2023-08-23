ÜNİVERSİTE e-KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | e-Kayıt yaptırmak zorunlu mu? Tarihleri ve başvuru ekranı

Üniversite elektronik kayıtları için geri sayım devam ediyor. 27 Temmuz'da başlayan tercih sürecinin ardından 19 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşen adaylar, öncelikle elektronik kayıt sistemi ile okuul kaydını yapacak. Peki Üniversite e-kayıtlar ne zaman başlayacak 2023? e-Kayıt yaptırmak zorunlu mu? İşte e-kayıt başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

ÜNİVERSİTE e-KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

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ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da bilinir. e-Devlet üzerinden alınan elektronik kayıt, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

Adayların "e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde" dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

e-KAYIT YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Üniversite kayıtları için ilk olarak, elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor.

Bazı üniversitelerde online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e-kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.