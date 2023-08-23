Haberler Haberler ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu

ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu

ŞOK 13-29 Ağustos tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Teknolojik ürünlerin ve akıllı ev aletlerinin fiyatlarıyla dikkat çeken katalogda, akıllı telefon, elektrikli scooter, buzdolabı gibi eşyaların yanı sıra robot süpürge ve airfryer da sizleri bekliyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:10
ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 23 - 29 AĞUSTOS | ŞOK aktüel ürünler 23 - 29 Ağustos tarihleri arasında ŞOK Marketler'de sizi bekliyor. İsterseniz gidip görebileceğiniz, isterseniz CepteŞok indirerek sipariş verebileceğiniz ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı ile birlikte garanti ve değişim, iade gibi seçenekler de ŞOK'ta alışverişi kolaylaştıran unsurlardan. Üstelik uygun fiyatlı ürünlerinin yanı sıra peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK zincir marketlerinde bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 23 - 29 AĞUSTOS 2023

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye'nin 81 ilinde 10.281'i aşan mağazamız, 38 dağıtım merkezimiz ve 45.000'den fazla çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında 699 adet, 2016'da 1.000 adet, 2017'de 1.100 adet, 2018'de 1.000 adet, 2019'da 851 adet, 2020'de 930 adet ve 2021'de 1.102 adet, 2022'de 1.034 yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanındaki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri "dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza" 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye'nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, "her gün düşük fiyat" politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

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