CUMA MESAJLARI | 17 Nisan kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları
17 Nisan'a özel Cuma mesajları, kısa ve etkileyici sözler arayanlar için derlendi. Resimli, dualı ve ayetli Cuma mesajları ile hem WhatsApp hem sosyal medya paylaşımlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'den alınan anlamlı ayetlerle hazırlanan mesajlar, sevdiklerinize manevi bir dokunuş sunuyor. En yeni ve farklı Cuma mesajları ile hayırlı cumalar dilemenin en güzel yollarını keşfedin.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 07:19
EDEBİ VE DERİN ANLAMLI MESAJLAR
"Gönül, Allah (c.c) demedikçe huzur bulmaz. Bu mübarek günün hürmetine kalplerimiz itminan, evlerimiz bereket dolsun."
"Cuma, yorgun ruhların dinlenme durağıdır. Bu durakta heybenize huzur ve sevgi doldurmanız dileğiyle. Hayırlı Cumalar."
"Güneşin doğduğu en hayırlı günün nuru, karanlıkta kalan tüm ümitlerinizi aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun."
HADİS-İ ŞERİF ODAKLI MESAJLAR
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim) Bu hayırlı günün feyzi üzerinize olsun.
"Cuma gününde bir saat vardır ki, müslüman bir kul namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah onu mutlaka verir." (Buhari) Dualarda buluşmak dileğiyle.
"Kim Cuma günü Kehf suresini okursa, iki Cuma arasında onun için bir nur parlar." Bu nurun rehberliğinde bir ömür dilerim.
ZARİF VE KISA MESAJLAR (WHATSAPP DURUM İÇİN)
Kapısı kapalı olanlara fetih, kalbi kırık olanlara inşirah nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı Cumalar.
Her Cuma bir umut, her dua bir huzurdur. Umudunuz ve huzurunuz daim olsun.
Kalbinizdeki tüm "amin"ler bugünün hürmetine kabul olsun. Selam ile...
ÖZLEM VE GURBET TEMALI (UZAKLARDAKİ SEVDİKLERİNİZE)
Mesafeler duaya engel değildir. Gönül bağımızın en güçlü olduğu bu mübarek günde, en güzel dualarım sizinle. Hayırlı nurlu cumalar.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.