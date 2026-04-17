Haberler CUMA MESAJLARI | 17 Nisan kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

CUMA MESAJLARI | 17 Nisan kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

17 Nisan'a özel Cuma mesajları, kısa ve etkileyici sözler arayanlar için derlendi. Resimli, dualı ve ayetli Cuma mesajları ile hem WhatsApp hem sosyal medya paylaşımlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'den alınan anlamlı ayetlerle hazırlanan mesajlar, sevdiklerinize manevi bir dokunuş sunuyor. En yeni ve farklı Cuma mesajları ile hayırlı cumalar dilemenin en güzel yollarını keşfedin.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 07:19
CUMA MESAJLARI | 27 Mart kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

KISA VE ÖZ CUMA MESAJLARI

Hayırlı nurlu cumalar. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.

Cumanız mübarek, gönlünüz huzurla dolsun.

Selam ve dua ile... Hayırlı Cumalar.

Kalbinizden geçen tüm güzellikler bu mübarek günde kapınıza gelsin.

CUMA MESAJLARI | 27 Mart kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru." (Bakara, 201) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Bu mübarek günde bizleri darda bırakma, kalplerimize inşirah ver. Cumanız mübarek olsun.

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder..." (Nahl, 90) Bu kutlu günün bereketi üzerinize olsun.

CUMA MESAJLARI | 27 Mart kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Gözlerimizin nuru, gönüllerimizin süruru Cuma gününe kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Gününüz bereketli olsun.

Bir dua bin umut... Avuç içlerinizde sakladığınız tüm duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Kapınıza gelen her iyilik, ettiğiniz bir duanın karşılığı olsun. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI | 27 Mart kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

EDEBİ VE DERİN ANLAMLI MESAJLAR

"Gönül, Allah (c.c) demedikçe huzur bulmaz. Bu mübarek günün hürmetine kalplerimiz itminan, evlerimiz bereket dolsun."

"Cuma, yorgun ruhların dinlenme durağıdır. Bu durakta heybenize huzur ve sevgi doldurmanız dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Güneşin doğduğu en hayırlı günün nuru, karanlıkta kalan tüm ümitlerinizi aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun."

HADİS-İ ŞERİF ODAKLI MESAJLAR

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim) Bu hayırlı günün feyzi üzerinize olsun.

"Cuma gününde bir saat vardır ki, müslüman bir kul namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah onu mutlaka verir." (Buhari) Dualarda buluşmak dileğiyle.

"Kim Cuma günü Kehf suresini okursa, iki Cuma arasında onun için bir nur parlar." Bu nurun rehberliğinde bir ömür dilerim.

CUMA MESAJLARI | 27 Mart kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları

ZARİF VE KISA MESAJLAR (WHATSAPP DURUM İÇİN)

Kapısı kapalı olanlara fetih, kalbi kırık olanlara inşirah nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı Cumalar.

Her Cuma bir umut, her dua bir huzurdur. Umudunuz ve huzurunuz daim olsun.

Kalbinizdeki tüm "amin"ler bugünün hürmetine kabul olsun. Selam ile...

ÖZLEM VE GURBET TEMALI (UZAKLARDAKİ SEVDİKLERİNİZE)

Mesafeler duaya engel değildir. Gönül bağımızın en güçlü olduğu bu mübarek günde, en güzel dualarım sizinle. Hayırlı nurlu cumalar.

Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 01:01
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 01:01
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! 01:01
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 01:01
Bernardo Silva resmen açıkladı! 01:01
Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! 01:01
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 01:01
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 01:01
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 01:01
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 01:01