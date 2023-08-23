Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Ağustos Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:30
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

23 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ağustos 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 27,21 (Alış) - 27,22 (Satış)

EURO: 29,45 (Alış) - 29,46 (Satış)

STERLİN: 34,29 (Alış) - 34,46 (Satış)

1 DOLAR = 27,22 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉23 Ağustos Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.664,05

Gram altın satış: 1.664,37

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.805,00

Çeyrek altın satış: 2.835,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.628,00

Yarım altın satış: 5.670,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.221,00

Tam altın satış: 11.306,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.463,00

Cumhuriyet altını satış: 11.636,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.523,00

Ata altın satış: 11.600,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ağustos Çarşamba günü saat 13.13 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Süper Lig maçları ertelendi mi? Ertelenen Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin maçları ertelendi!
Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Ndombele bombası sonunda patlıyor! F.Bahçe mi G.Saray mı?
G.Saray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASİYE İNDİRİMİ | Kırtasiye malzemeleri BİM - ŞOK - A101
TV 8,5 CANLI YAYIN
Bingçl'de deprem son dakika!
Pratik dövme yöntemiyle dana şinitzel nasıl yapılır?
23 Ağustos Merkür Retrosu Ne Zaman? En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı kadrosu açıklandı 12:59
G.Saray'da ayrılık! işte yeni adresi G.Saray'da ayrılık! işte yeni adresi 12:59
Göksel Gümüşdağ'dan erteleme açıklaması! Göksel Gümüşdağ'dan erteleme açıklaması! 12:42
Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? 12:34
NBA'den yıldız oyuncuya ceza... NBA'den yıldız oyuncuya ceza... 12:27
Hibernian - Aston Villa maçı saat kaçta? Hibernian - Aston Villa maçı saat kaçta? 12:25
Daha Eski
Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı saat kaçta? Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı saat kaçta? 12:22
G.Saray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi! G.Saray'ın Verratti çalımı ve Hakan Çalhanoğlu sürprizi! 12:19
Molde - G.Saray maçı saat kaçta? Molde - G.Saray maçı saat kaçta? 12:06
Braga - Panathinaikos maçı saat kaçta? Braga - Panathinaikos maçı saat kaçta? 11:29
Maccabi Haifa - Young Boys maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys maçı saat kaçta? 11:23
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:35