SPOR SMART CANLI İZLE - Spor Smart nasıl izlenir? D Smart GO nereden izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Spor Smart, müsabakayı yayınlayacağını açıkladı. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. Spor Smart ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı nasıl izlenir? Spor Smart frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

Smart Spor kanalının yayın bilgileri ve nasıl izleneceği merak ediliyor. Spor Smart, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12187 Polarizasyon: V - Dikey Kapsama: Batı SR: 27500 FEC: 5/6 Paket ismi: DTVH P4 HD T411 Şifre: NDS