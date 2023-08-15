Haberler Haberler SPOR SMART CANLI İZLE - Spor Smart nasıl izlenir? D Smart GO nereden izlenir?

SPOR SMART CANLI İZLE - Spor Smart nasıl izlenir? D Smart GO nereden izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı müsabakayı yayınlayacak kanallardan biri olan Spor Smart'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı nasıl izlenir? Spor Smart frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 17:30
SPOR SMART CANLI İZLE - Spor Smart nasıl izlenir? D Smart GO nereden izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Spor Smart, müsabakayı yayınlayacağını açıkladı. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. Spor Smart ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı nasıl izlenir? Spor Smart frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

Smart Spor kanalının yayın bilgileri ve nasıl izleneceği merak ediliyor. Spor Smart, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

Spor Smart CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12187

Polarizasyon: V - Dikey

Kapsama: Batı

SR: 27500

FEC: 5/6

Paket ismi: DTVH P4 HD T411

Şifre: NDS

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