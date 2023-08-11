Haberler Haberler İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı

İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı

İlk evini alacak vatandaşlara müjdeli haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yapılan açıklamada, "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz." ifadesine yer verildi. Peki, ev alacaklara destek verilecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 18:00
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı

İstanbul Finans Merkezi'nde, Orta vadeli Program kapsamında finans dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez konut alacaklara müjdeli haber verdi. Yapılan açıklama sonrası detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, ev alacaklara destek verilecek mi? İşte detaylar...

EV ALACAKLARA DESTEK VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Cevdet Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk" dedi. İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

DİĞER
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden'in sırt kasları olay oldu! Görenlerin tanıyamadığı 60 yaşındaki Biricik Suden’in şaşırtan son hali!
Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den CHP'ye yaylım ateşi! "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Kaybettik ders çıkaracağız"
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
1., 2., 3. sınıf Bilsem kayıt tarihleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! 16:45
TFF'den müjde! Avrupa'ya kaç takım gidecek? TFF'den müjde! Avrupa'ya kaç takım gidecek? 16:33
Yunan stoper Sivasspor'da Yunan stoper Sivasspor'da 16:09
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 16:06
Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması 16:02
Amilton'un yeni takımı belli oldu! Amilton'un yeni takımı belli oldu! 15:52
Daha Eski
F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! 15:44
Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i 15:32
Al Ahli - Al Hazm maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Hazm maçı saat kaçta? 15:30
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:13
F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! 14:59
Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer 14:56