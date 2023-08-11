İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı

İstanbul Finans Merkezi'nde, Orta vadeli Program kapsamında finans dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez konut alacaklara müjdeli haber verdi. Yapılan açıklama sonrası detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, ev alacaklara destek verilecek mi? İşte detaylar...

EV ALACAKLARA DESTEK VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Cevdet Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk" dedi. İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.