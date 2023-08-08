ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ODTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ODTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 541,13 878
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 195/200 534,31 2.094
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 529,13 3.346
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 524,17 5.000
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 180/185 520,87 6.321
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 506,24 13.604
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60/62 503,64 15.189
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 499,06 18.184
Fizik (İngilizce) SAY 90/93 489,58 24.599
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 487,89 25.837
Matematik (İngilizce) SAY 80/82 486,2 27.046
İstatistik (İngilizce) SAY 50/52 480,09 31.702
Mimarlık (İngilizce) SAY 115/118 477,99 33.310
Biyoloji (İngilizce) SAY 60/62 475,39 35.360
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 470,36 39.361
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 469,93 39.723
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 70/72 469,73 39.894
Kimya (İngilizce) SAY 80/82 464,31 44.394
Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 459,29 48.588
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 458,18 49.514
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 458,14 49.541
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 180/185 458,11 49.564
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 457,94 49.727
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 455,3 51.958
Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 55/57 453,01 53.959
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6/6 452,28 54.628
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 450,7 55.967
Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 447,06 59.232
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 439,9 65.698
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 433,88 71.175
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 430,44 74.437
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 427,34 77.455
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70/72 415,64 89.101
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 408,95 96.290
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 407,16 98.236
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 388,9 119.066
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 383,25 126.099
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 80/80 382,75 126.739
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/10 374,37 138.053
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40/40 356,91 164.139
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/5 356,59 164.691
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 345,65 183.811
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/5 323,02 231.272
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4/4 312,86 256.544
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33/33 310,73 262.381
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45/45 309,03 267.083
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/4 306,05 275.481
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/1 305,16 278.192
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40/28 299,91 293.804
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/2 299,01 296.605
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25/22 298,74 297.425
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 5/— – —
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
İşletme (İngilizce) EA 80/82 488,4 2.017
İktisat (İngilizce) EA 90/93 482,14 2.604
Psikoloji (İngilizce) EA 90/93 480,83 2.770
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) EA 1/1 475,07 3.497
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80/82 471,88 3.923
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 460,28 6.043
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) EA 1/1 438,63 12.796
Sosyoloji (İngilizce) EA 60/62 428,22 19.276
Felsefe (İngilizce) EA 50/52 406,4 46.794
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 368,37 124.705
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5/5 362,64 139.740
İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 5/5 362,34 140.525
Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 353,26 166.363
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) EA 20/20 328,13 257.609
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) EA 14/9 318,33 303.700
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 15/15 284,4 525.127
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 5/5 259,58 765.018
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10/10 259,02 771.232
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 75/75 258,64 775.685
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 7/7 255,5 811.497
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 453,38 2.239
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 444,56 3.321
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 477,98 4.710
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) DİL 1/1 477,51 4.763
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 8/8 412,75 19.518
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) DİL 23/23 354,9 40.410
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 35/35 284,77 69.139
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 5/5 278,86 71.700