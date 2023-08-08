GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GİBTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2023, GİBTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 345 424.451
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 317,59 627.333
- Fizyoterapi TYT 80/82 314,44 655.950
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 297,74 825.311
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 273,51 1.131.965
- Makine TYT 40/41 258,44 1.365.297
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 40/41 248,73 1.535.949
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 60/62 489,07 24.953
- Hemşirelik SAY 90/93 356,61 164.635
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 338,28 197.957
- Ebelik SAY 60/62 326,73 222.671
- Endüstri Mühendisliği SAY 40/26 298,79 297.276
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 30/31 298,52 298.144
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/35 297,96 299.921
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 345,23 125.554
- İslami İlimler SÖZ 135/139 305,35 317.432
- İslami İlimler (Arapça) SÖZ 50/52 282,54 490.931
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 233,39 1.008.510
- İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 185,18 1.439.193