CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Az önce deprem mi oldu? 18 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Hafta sonunun ilk saatlerinde yer kabuğu hareketliliği Anadolu'nun farklı noktalarında hissedildi. 18 Nisan 2026 sabahı paylaşılan verilere göre; Denizli'nin Güney ilçesinde 2.7, Sivas'ın Ulaş ilçesinde ise kısa aralıklarla iki kez 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Akdeniz'de Antalya Kumluca açıklarında yaşanan hareketlilik de sismik kayıtlara geçti. Vatandaşların "az önce deprem mi oldu" ve "en son nerede deprem oldu" sorularına yanıt veren güncel son depremler listesi haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 07:12
SON DEPREMLER | 18 Nisan Cumartesi günü sabaha karşı Türkiye'nin sismik haritası hareketlendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre; sabah saat 06:13'te Denizli, Güney merkezli yerin 7.3 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gecenin bir diğer hareketli noktası ise Sivas oldu; Ulaş ilçesinde sadece 2 dakika arayla yaşanan 2.2'lik iki sarsıntı kısa süreli tedirginlik yarattı. İşte 18 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel deprem dökümü...

DEPREM Mİ OLDU? (18 NİSAN 2026)

  • Güney (Denizli): Saat 06:13'te yerin 7.3 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Ulaş (Sivas): Saat 02:53'te yerin 1.0 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
  • Ulaş (Sivas): Saat 02:51'te yerin 5.0 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha rapor edildi.
  • Akdeniz (Kumluca - Antalya Açıkları): Saat 01:13'te yerin 12.24 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
