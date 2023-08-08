BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi taban puanları 2023, MAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 60/62 343,08 436.354
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 334,71 492.183
- Anestezi (İÖ) TYT 50/52 332,72 506.353
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 326,09 556.299
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,57 584.812
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 317,34 629.543
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 314,1 659.251
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 313,65 663.395
- Fizyoterapi TYT 60/62 311,57 682.714
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 311,21 686.093
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 304,72 750.783
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 30/31 301,94 779.869
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 298,68 814.945
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 296,73 836.386
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 294,5 861.839
- Optisyenlik TYT 40/41 293,36 874.982
- Eczane Hizmetleri TYT 70/72 292,81 881.446
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 291,53 896.547
- Adalet TYT 60/62 287,42 946.371
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 285,58 969.316
- Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 283,34 998.206
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 281,36 1.023.888
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 280,97 1.029.213
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 278,85 1.057.556
- Aşçılık TYT 50/52 278,59 1.061.059
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 278,15 1.067.091
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 271,29 1.164.198
- İş ve Uğraşı Terapisi TYT 50/52 270,68 1.173.151
- Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 50/52 268,75 1.201.948
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,36 1.223.090
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 70/72 267,11 1.226.792
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,33 1.254.176
- Aşçılık TYT 40/41 265,16 1.256.817
- Tapu ve Kadastro TYT 50/52 265,08 1.257.941
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 263,91 1.276.212
- Mekatronik TYT 40/41 263,33 1.285.521
- İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 261,53 1.314.458
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 261,3 1.318.121
- Bitki Koruma TYT 40/41 258,92 1.357.211
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 258 1.372.673
- Elektrik TYT 50/52 257,67 1.378.198
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 255,24 1.419.682
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 255,21 1.420.210
- Grafik Tasarımı TYT 80/82 254,79 1.427.495
- Sosyal Hizmetler TYT 70/72 254,66 1.429.719
- Makine TYT 40/41 253,91 1.442.666
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 250,66 1.500.755
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 53/55 249,31 1.525.303
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 51/53 246,97 1.568.993
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 246,57 1.576.809
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 245,92 1.589.227
- Elektrik TYT 40/41 245,46 1.597.801
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 243,6 1.634.136
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 243,14 1.643.188
- Nüfus ve Vatandaşlık TYT 50/52 242,93 1.647.235
- Spor Yönetimi TYT 60/62 242,03 1.665.070
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 240,93 1.686.654
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 60/62 240,17 1.702.178
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 239,42 1.717.379
- Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 50/52 238,86 1.728.986
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 237,16 1.764.330
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 70/72 236,27 1.783.213
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 236,26 1.783.357
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 235,53 1.798.869
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 50/52 235,37 1.802.580
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 235,02 1.809.908
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 70/72 234,51 1.821.082
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 65/67 234,19 1.828.032
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 232,39 1.867.189
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 231,53 1.886.331
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 231,39 1.889.555
- Moda Tasarımı TYT 30/31 230,78 1.903.370
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 230 1.920.774
- Bahçe Tarımı TYT 40/41 229,91 1.922.785
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 229,51 1.932.283
- Bilgi Yönetimi TYT 25/26 229,06 1.942.481
- İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 228,94 1.945.215
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 228,21 1.962.455
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 226,57 2.000.794
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 226,47 2.003.117
- Turist Rehberliği TYT 35/36 226,22 2.009.002
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 225,92 2.016.006
- Dış Ticaret TYT 35/36 225,74 2.020.560
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 35/36 224,27 2.055.507
- Lojistik TYT 50/52 224,07 2.060.182
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 223,21 2.080.934
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,04 2.085.200
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 222,43 2.099.847
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 222,3 2.103.153
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 221,75 2.116.378
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 221,17 2.130.413
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 40/41 220,67 2.142.850
- Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 220,2 2.154.565
- Maliye TYT 60/62 218,98 2.185.221
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 29/30 217,72 2.216.309
- Maliye TYT 40/41 216,97 2.234.715
- Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 215,57 2.269.335
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 45/47 214,31 2.300.912
- Mimari Restorasyon TYT 50/52 213,77 2.314.679
- Posta Hizmetleri TYT 60/62 207,22 2.476.784
- Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,7 134.240
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 351,17 172.759
- Çocuk Gelişimi EA 60/62 317,42 308.431
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 308,05 359.653
- Tapu Kadastro EA 60/62 290,58 476.317
- Sosyal Hizmet EA 60/62 288,17 495.001
- Gümrük İşletme EA 30/31 270,67 648.395
- Sosyal Hizmet (İÖ) EA 50/52 270,06 654.446
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 261,64 742.079
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 259,67 764.056
- Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 248,5 896.317
- İşletme EA 30/31 247,47 909.094
- Sosyoloji EA 50/52 239,88 1.007.860
- İktisat EA 30/31 237,3 1.042.923
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 235,59 1.066.429
- Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 234,86 1.076.678
- Maliye EA 60/62 233,76 1.091.944
- İşletme EA 40/41 233,01 1.102.342
- Finans ve Bankacılık EA 70/72 231,89 1.118.115
- Antropoloji EA 20/21 227,25 1.184.065
- Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 226,99 1.187.788
- Ekonomi ve Finans EA 50/52 225,53 1.208.694
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 224,71 1.220.723
- Felsefe EA 30/31 219,47 1.295.895
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Diş Hekimliği SAY 70/72 468,22 41.148
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 399,81 106.289
- Veterinerlik SAY 100/103 397,84 108.555
- Yazılım Mühendisliği SAY 55/57 392,5 114.748
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 385,05 123.895
- Hemşirelik SAY 120/123 345,63 183.852
- Hemşirelik SAY 80/82 339,32 195.901
- Hemşirelik (İÖ) SAY 60/62 332,82 209.285
- Ebelik SAY 50/52 324,09 228.796
- Mimarlık SAY 80/9 316,11 248.277
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 48/50 313,93 253.726
- Makine Mühendisliği SAY 40/3 303,77 282.201
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 302,62 285.515
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 301,61 288.606
- Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15/16 300,55 291.870
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 299,3 295.691
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 298,75 297.404
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/54 297,99 299.821
- Matematik SAY 30/31 287,12 336.902
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 60/62 284,6 346.036
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 281,23 358.910
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 60/62 279,87 364.496
- Biyoloji SAY 25/26 263,78 438.378
- Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY 30/31 261,34 451.382
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 80/82 252,37 505.261
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 30/31 247,74 537.178
- Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 242,8 574.635
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) SAY 60/62 231,37 678.026
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,07 19.339
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 392,8 29.680
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,12 47.400
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 353,2 101.781
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,12 110.508
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 337,88 151.254
- Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 40/41 323,58 212.829
- İlahiyat SÖZ 107/110 301,8 341.224
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 297,4 372.377
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 292,33 410.714
- Coğrafya SÖZ 60/62 286,88 454.236
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 262,87 678.755
- Tarih SÖZ 70/72 261,6 691.834
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 260,36 704.825
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 226,77 1.083.281
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 406,37 21.648
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 366,24 36.061