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DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Düşüş filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Scott Mann'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Düşüş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Düşüş filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi Düşüş dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:42
DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Düşüş filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Scott Mann'ın kaleme aldığı Düşüş filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

DÜŞÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan'ın rol aldığı film, 2.000 feet (610 m) yüksekliğindeki bir radyo kulesine çıkan ve iniş yolu olmadan tepede mahsur kalan iki kadını konu almaktadır.

DÜŞÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Grace Caroline Currey
  • Virginia Gardner
  • Mason Gooding
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