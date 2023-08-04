BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | MEB BİLSEM sınavı kayıt hakkı kazanan öğrenciler saat kaçta açıklanır?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | MEB'in düzenlediği BİLSEM sınavlarına, 2023 - 2024 Eğitim dönemi için başvuran adaylar ve velileri için geri sayım sürüyor. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak olan BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde, sonuçların ne zaman açıklanacağı ise en büyük merak konusu. Peki MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar ve BİLSEM 2023 takvimi haberimizde...

2023 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları, 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

MEB BİLSEM SINAVI KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

BİLSEM sınav sonuçlarının ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerinin ilanının, 4 Ağustos Cuma günü, mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

MEB BİLSEM SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB BİLSEM SINAV TAKVİMİ

04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA NASI İTİRAZ EDİLİR?

4.1. Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacaktır.

4.2. Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından "EK-2 İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.

b) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

c) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

ç) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.