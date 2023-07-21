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YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2023? | Son dakika AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 3,5 milyondan fazla adayın katılımının ardından sona erdi. Özellikle Türkçe ve Sosyal Bilimler sorularının kendilerini zorladığını belirten adaylar, iptal edilen soruların olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki YKS'de iptal edilen soru var mı 2023? Son dakika TYT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal iptal edilen soru oldu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:04 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:22
YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2023? | Son dakika AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2023? | Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı YKS geride kaldı. Sınavdan çıkan adayların bazıları çalışanlar için kolay bir sınav olduğunu dile getirirken kimileri ise özellikle söz grubunda yer alan soruların kendilerini zorladığından yakındı. Sınava katılan adaylar, 'YKS'de iptal edilen soru var mı 2023? Son dakika AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TYT TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN, SOSYAL İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. Sınavda çelişkili cevaplar nedeniyle özellikle sözel grubu sorularında zorlandığını söyleyen adaylar, Türkçe sorularından 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, masanın üzerindeki kahve fincanı, Eyfel Kulesi' ile ilgili olanların bazılarının iptal edilebileceğine işaret etti. Ancak ÖSYM'den soruların iptaline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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YKS'nin 18 Haziran Pazar günü gerçekleşecek ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT'nin ardından sınavda iptal edilen soru olup olmadığı netlik kazanacak. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

AYT SATYISAL, SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testinde adaylara, sayısal alanda Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Geometri, sözel alanda Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, eşit ağırlıkta ise Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Geometr'den 80 soru soruldu. 180 dakika süre tanınan adaylar, iptal edilen soru olup olmayacağını merakla bekliyor. Ancak ÖSYM'den soruların iptaline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.

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2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.

SORU İPTALİNDE NE YAPILIR, PUAN NASIL HESAPLANIR?

MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin; Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.

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