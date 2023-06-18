YKS 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 YKS zor muydu? - AYT adayların görüşleri Twitter

YKS 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | Milyonlarca adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Sınav salonlarından çıkan adaylar, rakiplerinin sınavının nasıl geçtiğini ve sınavın zorlu olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki 2023 YKS zor muydu? İşte adayların görüşleri ile sosyal medya yorumları...

2023 AYT ZOR MUYDU?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 13.15'te sona eriyor. Adaylar, sınav salonlarından çıkınca görüşlerini paylaşacak. Henüz sınav bitmediğinden sınavın zorluk derecesine ilişkin yorum yapılamamaktadır. AYT yorumları, sınavın bitiminin hemen ardından fotomac.com.tr'de yer alacak.

2022 AYT SAYISAL ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

Geçtiğimiz sene AYT sayısal alanında sınava katılan adaylar, tüm derslerin eşit zorlukta olduğunu ifade etti. Sayısal öğrencileri için belirleyici soruların Matematik'te yer aldığını belirten adaylar, 11 ve 12. sınıf konularının ağırlıklı olduğu Matematik'te analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren soruların yoğun olduğunu söyledi. Öte yandan Kimya sorularının 8 tanesi 11. sınıf konularından, 5 tanesinin de 12. sınıf konularından sorulduğu 2022 AYT sayısalda, Fen Bilimleri altındaki Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının tamamında soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğu konusunda adaylar hemfikir oldu.

2022 AYT EŞİT AĞIRLIK ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

2022 AYT'de eşit ağırlık alanında soruları yanıtlayan adaylar, Türkçe ve Tarih derslerinden çıkan soruların tüm müfredatı kapsadığını ancak matematik sorularının ağırlıkla 10 ve 11. sınıf müfradatına yönelik olduğunu belirtti. Süre konusunda pek çok öğrenci sorun yaşamadığını ancak şıkların çeldirici olduğunu belirten adaylar, 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusunun paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusunun ise edebiyat sorularından oluştuğunu belirtti.

2022 AYT SÖZEL ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

2022 AYT'de sözel alanının sorularını çözen adaylar, felse grubu sorularının 10 ve 11. sınıf müfredatına yönelik olduğunu, ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgiler verilerek yorumlanma istenen sorularla karşılaştıklarını ifade ettiler. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık sorularının ise tamamının bilgiye yönelik olduğuna değinen adaylar, Edebiyat -Sosyal bilimler 1 testinin orta düzeydeyken Sosyal bilimler -2 Testinde zorluk seviyesinin ortanın üstünde olduğunu belirtti.

2023 TYT ZOR MUYDU?

YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 13.00'te sona erdi. Adaylar, paragraf sorularının çok uzun olduğundan yakınırken sosyal medya kullanıcılarından bazıları, çalışarak girip çok kolay bir sınav geçirdiklerini, bazıları ise sürenin çok yetersiz olduğunu savundu. Sayısal grubunda yer alan Matematik ve Fen Bilimleri sorularının kolay olduğunu belirten birçok alay, sınavda belirleyiciliği Sosyal Bilimler'in sağladığını, özellikle Felsefe sorularının kendilerini zorladığını belirtti.

Türkçe'de geçmiş yıllarda çıkan konulardan bazılarının müfredatta yer almasına sınavda yer verilmediğini belirten adaylardan bazıları ise sınavın çok kolay olduğunu ifade ederek bu kolaylık nedeniyle 2. oturumda zorlayacak bir sınav yapılma ihtimalinin arttığını belirtti.

TYT ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ TWİTTER

Edebiyat öğretmeni olduğunu iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, Türkçe sorularının çok zaman aldığından yakınarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Edebiyat ögretmeni olarak YKS'ye girdim. Türkçe soruları çok zaman aldı. 4-5 paragraf sorusu bayağı çeldiriciydi. Dil bilgisi soruları çok kolaydı. Ayrıca sınava 3,5 milyon kişi girdigi için yolda bulduklarını da gözetmen yapmışlar çünkü gözetmene ben yol gösterdim. "

"Yks'ye çalışıp giren herkesin yapabileceği bir sınavdı sorular kolaydı ama ben çalışmadım "

"Türkçe gerçekten güzeldi ama o felsefedeki mavi ton sorusu… Bir süre mavinin hiçbir tonunu görmek istemiyorum.

"Kelebek sorusu, Eyfel sorusu, o nasıl Türkçeydi."

"Mona-Roza'yı Allah bildiği gibi yapsın. Şıkları onar kez okudum farkı anlayabilmek için."

"Mona Roza sorusunda beyin hücrelerimi sınav kağıdına bıraktım"

"Yks'ye girdim deli kolaydı yapamayanın aklından şüphe ederim"

"Tek bana mı zor geldi ya normalde netlerim de düşük değil 90 civarı yaparım ama bundan yapamayacağım gibi"

"Türkçe de iki şık arasında mekik dokumaktan diğer sorulara vaktim kalmadı teşekküler #yks"

"Herhalde bu sınavında en meşhur sorusu "ıhlamurlar çiçek açtığı zaman"herkesin ağzında bu soru. "

"45 tane felsefe sorusu çözdüm inanamıyorum. Bir Türkçe bu kadar felsefik olamaz."

"Mona Rosa sorusunda beynini kaybetmeyen var mı ya?"

"Maskelenmiş depresyon sorusu beni mahvetti."

2022 YKS ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 234 bin adayın başvuruda bulunduğu TYT hakkında adaylar, sınavın okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğunu belirtti. ÖZellikle matematik alanında, 2021 TYT'den daha anlaşılabilir sorulara yer verildiğine işaret eden uzmanların yanı sıra adaylar, Türkçe ile Sosyal Bilgiler sorularının sınavda daha belirleyici rol oynadığını ifade etti. Zaman alan sorular ve çeldirici seçeneklerle Türkçe'de zorlanan adaylar, matematikte ise problem ve sayılara yönelik soruların zorlayıcı olduğunu, işleme dayalı sorularda çok zaman kaybedildiğini öne sürdü.

Fen Bilimleri alanında Fizik sorularından yakınan adaylar, Sosyal Bilimler'de ise tarihin genellikle 9 ve 10. sınıf müfredatı ağırlıklı ve yorumlanabilir sorular olduğunu ancak Felsefe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ezber bilgiye dayalı olduğunu, bu sebeple Sosyal Bilimlerde belirleyici sorularının bu alanda olduğunu ifade etti. Öte yandan 2022 YKS kapsamında uygulanan TYT, AYT ve YDT testlerinin hiçbirinde iptal edilen soru olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.