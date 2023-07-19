Haberler Haberler KPSS A GRUBU GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

KPSS A GRUBU GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak adayların erişimine açılan sınav yerlerinin belli olmasının ardından 23 Temmuz'da yapılacak sınav için araştırmalar hız kazandı. İşte KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:00
KPSS A GRUBU GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

2023 KPSS A GRUBU GİRİŞ BELGESİ SORGULA | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), yüzbinlerce adayın başvurusunun ardından başvuru süreci tamamlandı. 23 Temmuz Pazar günü yapılacak Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarına giriş yerleri de 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. İşte KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023 ve tüm detaylar...

2023 KPSS A GRUBU GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

2023 KPSS A Grubu sınav yerleri ve giriş belgeleri 19 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

2023 KPSS A GRUBU GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

2023 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

📆(KPSS) GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR-EĞİTİM BİLİMLERİ: 23 Temmuz 2023

📆ALAN BİLGİSİ 1. GÜN OTURUMLARI: 29 Temmuz 2023

📆ALAN BİLGİSİ 2. GÜN OTURUMLARI: 30 Temmuz 2023

📆KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT): 6 Ağustos 2023

📆KPSS SONUÇLARIN İLANI: 25 Ağustos 2023

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