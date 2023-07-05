Haberler Haberler MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memura ve emekliye gelecek zamlar da netleşmeye başladı. Refah payı dahil memur maaş zammı açıklandı. Mecilise sunulan teklif Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından duyuruldu. Peki, Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:34 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:55
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur maaşı ile ilgili meclise sunulan teklifi açıkladı. Peki, Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak?

SEYYANEN MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Şube müdürü (Üniversite mezunu)

Mevcut maaş: 20.724

Yeni maaş: 32.438 (%17,55 + 8077)

Memur (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 12.632

Yeni maaş: 22.925 (%17,55 + 8077)

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246

Yeni maaş: 29.525 (%17,55 + 8077)

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793

Yeni maaş: 26.641 (%17,55 + 8077)

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873

Yeni maaş: 32.613 (%17,55 + 8077)

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235

Yeni maaş: 29.512 (%17,55 + 8077)

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743

Yeni maaş: 37.162 (%17,55 + 8077)

Hemşire (Üniversite mezunu)5/1

Mevcut maaş: 15.611

Yeni maaş: 26.427 (%17,55 + 8077)

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295

Yeni maaş: 32.109 (%17,55 + 8077)

Teknisyen (lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 13.142

Yeni maaş: 23.525 (%17,55 + 8077)

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057

Yeni maaş: 48.111 (%17,55 + 8077)

Bekçi

Mevcut maaş: 15.170

Yeni maaş: 25.909 (%17,55 + 8077)

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

Yeni maaş: 31.750 (%17,55 + 8077)

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

Yeni maaş: 27.607 (%17,55 + 8077)

DİĞER
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber! Sevenlerinden dua istedi
Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...
Anlaşma sağladı! İşte yeni takımı
Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA - Memur zammı 2023 belli oldu
Kalem kalem memur maaşları 2023
Zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak 2023?
Zamlı memur maaşları, maaş farkı ne zaman yatacak 2023?
Son dakika 2023 Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mason Mount resmen M. United'da! Mason Mount resmen M. United'da! 13:21
İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? 13:03
Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! 13:02
Antalyaspor'da Alperen Uysal ile yollar ayrıldı! Antalyaspor'da Alperen Uysal ile yollar ayrıldı! 12:59
Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! 12:34
PSG duyurdu! Yollar ayrıldı PSG duyurdu! Yollar ayrıldı 12:28
Daha Eski
Aslan'dan 15 milyon euro'luk teklife ret! Aslan'dan 15 milyon euro'luk teklife ret! 12:21
İsrail U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? İsrail U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? 12:14
Anlaşma sağladı! İşte yeni takımı Anlaşma sağladı! İşte yeni takımı 11:47
G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? 11:41
Başakşehir'de yaprak dökümü! Başakşehir'de yaprak dökümü! 11:41
Beşiktaş'a İzmir'den transfer! Beşiktaş'a İzmir'den transfer! 11:17