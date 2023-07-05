MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur maaşı ile ilgili meclise sunulan teklifi açıkladı. Peki, Refah payı dahil memur maaş zammı ne kadar olacak?

SEYYANEN MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Şube müdürü (Üniversite mezunu)

Mevcut maaş: 20.724

Yeni maaş: 32.438 (%17,55 + 8077)

Memur (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 12.632

Yeni maaş: 22.925 (%17,55 + 8077)

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246

Yeni maaş: 29.525 (%17,55 + 8077)

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793

Yeni maaş: 26.641 (%17,55 + 8077)

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873

Yeni maaş: 32.613 (%17,55 + 8077)

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235

Yeni maaş: 29.512 (%17,55 + 8077)

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743

Yeni maaş: 37.162 (%17,55 + 8077)

Hemşire (Üniversite mezunu)5/1

Mevcut maaş: 15.611

Yeni maaş: 26.427 (%17,55 + 8077)

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295

Yeni maaş: 32.109 (%17,55 + 8077)

Teknisyen (lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 13.142

Yeni maaş: 23.525 (%17,55 + 8077)

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057

Yeni maaş: 48.111 (%17,55 + 8077)

Bekçi

Mevcut maaş: 15.170

Yeni maaş: 25.909 (%17,55 + 8077)

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

Yeni maaş: 31.750 (%17,55 + 8077)

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

Yeni maaş: 27.607 (%17,55 + 8077)