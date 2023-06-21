Haberler Haberler Ravil Tagir: Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi

Ravil Tagir: Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Ravil Tagir, "Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi. Şimdi bunu gerçekleştirdim. Benim için çok iyi bir sezon geçti. Hocam sağ olsun şans verdi. Avrupa daha başka..." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:14
Ravil Tagir: Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesi hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlı ekip 4-1 kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 45+2'nci dakikada Llinkovic (K.K.), 50'nci dakikada Emin Bayram, 80'inci dakikada penaltıdan ve 86'ncı dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 25'inci dakikada Cavic'ten geldi. Karşılaşmanın ardından Ay-yıldızlı ekipte Ravil Tagir, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine takım olarak iyi çalıştıklarını ifade ederek başlayan Ravil Tagir, "Takım olarak kampa zaten çok iyi başlamıştık. Ortam gayet iyiydi. Aile ortamı vardı. Benim için de çok iyi geçti. Dediğim gibi iyi hazırlandık. Maçlara da yansıdı bu. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Bence gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken noktalar da var. Daha sonraki kamplarda da bunun üzerinde duracağız" diye konuştu.

"KENDİMİ HER GÜN GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Avrupa'da oynamanın kendisi için hayal olduğunu söyleyen Tagir, "Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi. Şimdi bunu gerçekleştirdim. Benim için çok iyi bir sezon geçti. Hocam sağ olsun şans verdi. Avrupa daha başka... Belçika Ligi'nin özellikle fiziksel olarak üstte bir lig olduğunu düşünüyorum. Kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Üst düzey çalışıyorum ama doğru çalışmak da önemli tabii. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. İyi yansıttım sahaya. İnşallah seneye çok daha iyi bir performans sergileyip, daha büyük takımlara transfer hedefim var" şeklinde konuştu.

"A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELİP ORADA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Dediğim gibi A Milli Takıma gitmek istiyorum tabii ki. Güçlü de rakiplerim var. Ağabeylerim çok iyi performanslar sergiliyorlar. Benim için de rekabet oluyor. Kendimi geliştirmem için iyi bir sınav. İnşallah A Milli Takım'a yükselip orada kalıcı olmak istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de bu. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilirim" diye konuştu.

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