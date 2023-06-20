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KIDEM TAZMİNATI TAVANI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret ara zammı kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret ara zammında yeni rakam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından varılan kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2023 Temmuz ara zammının belli olmasıyla arama motorlarında 2023 Asgari ücret ara zammı kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu? sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte 2023 kıdem tazminatı tavan - taban hesaplama ve yıllara göre kıdem tazminatı tavan fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:50
KIDEM TAZMİNATI TAVANI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret ara zammı kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TABAN SON DAKİKA | Çalışan işçinin hizmet süresini kapsayan uzun yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan 2023 Temmuz ara zammının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2023 Asgari ücret ara zammı kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI KIDEM TAZMİNATI TAVAN, TABAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret ara zammı belli oldu. Temmuz 2023 ara zammı ile brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olurken, net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı 13 bin 510 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Güncel asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyordu. Yeni kıdem tazminatı 13.510 liraya yükselmiş oldu.

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATLARI

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 19.982,83 TL

2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 15.371,40 TL

2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 10.848,59 TL

2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 8.284,51 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.638,96 TL

2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.117,17 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.730,15 TL

2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.379,86 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6017,60 TL

2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.434,42 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.001,76 TL

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