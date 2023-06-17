Haberler Haberler TYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM YKS TYT 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

TYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM YKS TYT 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ÖSYM'nin düzenlediği üniverstieye giriş sınavı olarak bilinen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için geri sayım devam ediyor. Adayların 17 Haziran 2023 tarihinde katılacağı sınavda, geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmek, uzmanlar tarafından önerilen bir çalışma yöntemidir. İşte ÖSYM'nin YKS'de sorduğu TYT 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF'leri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:20
TYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM YKS TYT 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

TYT ÇIKMIŞ SORULAR | Geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından yapılan aynı sınavda çıkmış soruları çözmek, uzmanlar tarafından önerilen çalışma yöntemlerinden bir tanesidir. Soru formatını anlama ve bu formatta pratik yapma açısından öneme sahip olan çıkmış soruları çözmek, aynı zamanda soru çözme becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmakta ve sınav stresini azaltabilmektedir. Üniversiteye giriş sınavında elde edilen sonuç her ne kadar hayatın dönüm noktaları arasında gösterilese de başarısızlık da başarı gibi doğal bir sonuçtur. Bu nedenle adaylar, üzerine düşen görevleri yerine geitrip sınava hazırlanmalarının ardından stresi minimuma indirmelidir. İşte ÖSYM YKS TYT 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF...

ÖSYM TYT 2022 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN

2022 TYT HAKKINDA

3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı. TYT'de 1, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, YDT'de 5 birinci çıktı. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 65, AYT sayısalda 158, AYT sözelde 1, AYT eşit ağırlıkta 5 ve dilde 30 aday, 550 ve üzerinde puan aldı. TYT'de sınavı geçerli olan 3 milyon 8 bin 287 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

Türkçe (40 soru): 17,7 ortalama
Sosyal Bilimler (20 soru): 7,9 ortalama
Temel Matematik (40 soru): 6,9 ortalama
Fen Bilimleri (20 soru): 3,2 ortalama

ÖSYM TYT 2021 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN

2021 TYT HAKKINDA

2 milyon 416 bin 748 aday sınava katıldı. TYT'de 2, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, YDT'de 5 birinci çıktı. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 58, AYT sayısalda 29, AYT eşit ağırlıkta 8 ve dilde 33 aday, 540 ve üzerinde puan aldı. TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 416 bin 748 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

Türkçe (40 soru): 18,738 ortalama
Sosyal Bilimler (20 soru): 8,574 ortalama
Temel Matematik (40 soru): 5,546 ortalama
Fen Bilimleri (20 soru): 3,796 ortalama

ÖSYM TYT 2020 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN

2020 TYT HAKKINDA

2 milyon 295 bin 890 aday sınava katıldı. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT'de 5 birinci çıktı. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 48, AYT sayısalda 150, AYT sözelde 3, AYT eşit ağırlıkta 8 ve dilde 21 aday, 550 ve üzerinde puan aldı. TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 295 bin 890 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

Türkçe (40 soru): 14,288 ortalama
Sosyal Bilimler (20 soru): 7,788 ortalama
Temel Matematik: (40 soru): 5,556 ortalama
Fen Bilimleri (20 soru): 2,668 ortalama

ÖSYM TYT 2019 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TYT 2018 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'NİN SORU TİPLERİ

ÖSYM, soru tarzını sıklıkla değiştirdiğinden adaylar için yalnızca geçmiş yılların sorularını çözmek yeterli olmayacak, yeni soru tarzlarını da görmeleri başarılarında belirleyici unsurlar arasında yer alacaktır. 2019 yılından beri üniversite sınavında, özellikle Türkçe sorularda kısa metinlere yüklenmiş derin anlamlar barındıran sorular soran ÖSYM, matematik sorularında ise 'günlük hayata entegre' bir dil kullanmayı tercih etmişti. Sayısal ve sözel derslerin sorularında 9 ve 10. sınıf müfredatlarına ağırlık verilmiş,11 ve 12. sınıf konularından az sayıda soru yer almıştı.

2022 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında ise daha çok okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzda sorulara yer verilmiş, okuduğunu anlama ve analitik düşünme yöntemlerini belirleme tekniklerine sahip kişilerin çözebileceği sorulara ağırlık verilmişti. Yeni nesil soru tiplerine yer verilmeyen sınavda, çeldirici sorular yoğunluktaydı.

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