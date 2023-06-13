DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2023? | Meslek Yüksekokulu ve ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin başvurabileceği DGS için geri sayım devam ediyor. 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından geç başvuru tarihlerini merak eden adaylar arama motorlarında 'DGS geç başvuru ne zaman 2023? Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) GEÇ BAŞVURU TARİHLER 2023

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

DGS geç başvuru ücreti 2022 yılı için 285 lira olarak belirlendi. Ancak 2023 yılı için geç başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Öte yandan geç başvuru ücretleri, ÖSYM'nin belirlediği sınav ücretinden %50 fazla olmaktadır.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

📌Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

📌O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

📌Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.

📌Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.