DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? - ÖSYM AİS DGS

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | ÖSYM'nin her yıl düzenlediği ve meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunu kişilerin katılım sağlayarak eğitimlerini 4 yıla tamamlama imkanı buldukları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi, 5 Haziran'da sona erdi. Başvuruyu kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi başladı. Ücretin yüzde 50 daha fazla olduğu geç başvuru için adaylar, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 DGS GEÇ BAŞVURU SON SAATİ KAÇ?

DGS geç başvuruları, 13 Haziran Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların sisteme eriştiği bu saatten itibaren, 13 Haziran Salı gününün bitimine yani saat 23.59'a dek geç başvuru yapılabilecek. Ancak son saatlerde sistem yoğun olabileceğindewn dolayı başvuruların son saatlere bırakılmaması tavsiye edilmektedir.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin 2023 yılı için belirlediği DGS geç başvuru ücreti 405 TL'dir.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılmaktadır. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden kredi kartıyla ödeme yapan adaylar, Aday Başvuru Formunu doldurarak sınava başvurabilirler.

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2023 DGS NE ZAMAN?

2023 yılında ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, DGS bu yıl 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava girmek isteyen adayların, saat 10.00'da sınav salonlarında hazır beklemesi gerekmektedir.