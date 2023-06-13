Haberler Haberler DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? - ÖSYM AİS DGS

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? - ÖSYM AİS DGS

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS için geri sayım devam ederken başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvurular başladı. Ön lisans mezunu kişilerin eğitimini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlaması için yapılan sınava geç başvuruda bulunmak isteyenler arama motorlarında 'DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 DGS geç başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 08:20 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 08:30
DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? - ÖSYM AİS DGS

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | ÖSYM'nin her yıl düzenlediği ve meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunu kişilerin katılım sağlayarak eğitimlerini 4 yıla tamamlama imkanı buldukları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi, 5 Haziran'da sona erdi. Başvuruyu kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi başladı. Ücretin yüzde 50 daha fazla olduğu geç başvuru için adaylar, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 DGS GEÇ BAŞVURU SON SAATİ KAÇ?

DGS geç başvuruları, 13 Haziran Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların sisteme eriştiği bu saatten itibaren, 13 Haziran Salı gününün bitimine yani saat 23.59'a dek geç başvuru yapılabilecek. Ancak son saatlerde sistem yoğun olabileceğindewn dolayı başvuruların son saatlere bırakılmaması tavsiye edilmektedir.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin 2023 yılı için belirlediği DGS geç başvuru ücreti 405 TL'dir.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılmaktadır. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden kredi kartıyla ödeme yapan adaylar, Aday Başvuru Formunu doldurarak sınava başvurabilirler.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ÖSYM DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS NE ZAMAN?

2023 yılında ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, DGS bu yıl 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava girmek isteyen adayların, saat 10.00'da sınav salonlarında hazır beklemesi gerekmektedir.

DİĞER
“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!
Hande Erçel'in sürekli elini gizleyerek poz vermesi evlilik iddialarını alevlendirdi! Sabancı cephesinden yanıt....
F.Bahçe'de Jesus sonrası gelecek isim belli oldu!
Jesus'la ipler böyle koptu... Ayrılık talebi ondan gelmemiş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 asgari ücret ara zam toplantısı saat kaçta başlayacak?
2022 asgari ücret ara zammı ne zaman açıklandı?
2023 DGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
2023 asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?
2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! 01:03
Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! 00:51
F.Bahçe'de Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! F.Bahçe'de Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! 00:38
Beşiktaş'a Rebic'ten flaş haber! Beşiktaş'a Rebic'ten flaş haber! 00:38
Zaniolo için bomba iddia! Zaniolo için bomba iddia! 00:38
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 00:38
Daha Eski
Büyükekşi'den VAR açıklaması: Kayıtlar... Büyükekşi'den VAR açıklaması: Kayıtlar... 00:38
İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri! Önce paylaştı sonra sildi İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri! Önce paylaştı sonra sildi 00:38
G.Saray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu! G.Saray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu! 00:38
F.Bahçe'den Jesus açıklaması! F.Bahçe'den Jesus açıklaması! 00:38
G.Saray eski gözdesi için harekete geçti! G.Saray eski gözdesi için harekete geçti! 00:38
F.Bahçe'den kanat bombası! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'den kanat bombası! Transferi böyle duyurdular 00:38