Bakan Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız."

Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.🏀 Formumuzdayız.😎 pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FARK ATTI

Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil takımı karşı taraftaki beyaz takıma karşı farklı üstünlük sağladığı görüldü.

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.