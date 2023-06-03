ADALET BAKANI KİM OLDU? Başkan Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı

28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Bugünden itibaren kabinede yeni Adalet Bakanı olarak Yılmaz Tunç yer alacak.

YENİ ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç 1 Şubat 1971, Ulus, Bartın'da dünyaya geldi. Türk siyasetçidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. AK Parti grup başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yeni Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir.