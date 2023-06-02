ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI SON DAKİKA! | Adalet Bakanlığı personel alım sonuç ekranı - TIKLA

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI - Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 22 bin 43 personel için adaylar detayları araştırıyor. 25 Nisan Salı 2023 tarihinde başvuruların başlamasıyla Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı birimlerine alınacak personel sonuçları merak ediliyor. 'Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alım sonuçlar belli oldu mu?, branş dağılımı, açılan kontenjanlar' konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 43 PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru,

5 bin 461 zabıt katibi,

2 bin 429 mübaşir,

1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

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