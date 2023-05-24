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DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS | KYK Kredileri bursa dönüşecek - Depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi ve iş yerleri hasar gören tüm öğrencilere burs verileceği duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, KYK kredisi alan depremzede öğrencilerin kredilerinin bursa dönüştüleceği de vurgulandı. Peki depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:20
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS | KYK Kredileri bursa dönüşecek - Depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şiddetli depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken 11 ilde yaklaşık 198 bin binanın da az veya orta hasar aldığı biliniyor. Bir yandan konteyner ve çadır kentlerle depremin yaraları sarılmaya çalışırken bir yandan da deprem bölgesinde eğitim gören öğrenciler için adım atılıyor. Katıldığı bir televizyon programında depremzede öğrencilere burs verileceğini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede KYK kredisi alan öğrencilerin kredisinin de bursa çevrileceğini aktardı.

KYK KREDİLERİ BURSA DÖNÜŞECEK

Katıldığı televizyon programında, canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik." ifadelerini kullandı. KYK kredilerinin bursa dönüştürüleceğini de belirten Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler." şeklinde konuştu.

DEPREMZEDE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Depremzede öğrencilere verilecek burslar hakkında henüz tutar ve başvuru şartları konularında açıklama yapılmadı. Konuya ilişin resmi kaynaklarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, depremden etkilenen illerde anne, baba veya vasileri vefat etmiş olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs sağlanacağını duyurdu. Aynı zamanda, OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetlerin ücretsiz olacağının altını çizen Bakan Özer, bu harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacağını bildirdi.

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