İKİNCİ TUR NE ZAMAN 2023? | Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri kaç gün sonra yapılır? - 2023 Genel seçim ikinci tur tarihi

İKİNCİ TUR NE ZAMAN 2023? | 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerin ardından oy sayım işlemleri devam ediyor. Özellikle yurt dışında kullanılan oyların sayımı uzun sürerken Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçerek salt çoğunluğa ulaşamamaları halinde seçimlerin ikinci tura kalacağı biliniyor. Peki ikinci tur ne zaman 2023? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri kaç gün sonra yapılır?

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ KAÇ GÜN SONRA YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda yer alan maddeye göre, ilk turda salt çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci tur, ilk seçimi takip eden ikinci pazar gününde (14 gün sonra) yapılır. Kanunda yer alan 'Seçim sistemi ve uygulanması' başlığındaki 4. maddede bu durum şu ifadelerle ele alınmıştır:

"Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir."

2023 GENEL SEÇİM İKİNCİ TUR TARİHİ

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu kapsamda, 14 Mayıs seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamamasıyla birlikte ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.