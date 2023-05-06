Haberler Haberler TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARİH VERİLDİ | 2023 kamu işçileri zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'ten açıklama

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARİH VERİLDİ | 2023 kamu işçileri zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'ten açıklama

Toplu İş Sözleşmesi için 700 binden fazla işçinin beklediği haber geldi. Hak-İş ve Türk-İş'in bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanları için uzlaşmaya yaklaşıldığını duyurdu. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarih de belli olurken arama motorlarında araştırılan 2023 kamu işçileri zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:20
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARİH VERİLDİ | 2023 kamu işçileri zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'ten açıklama

Toplu İş Sözleşmesi'nde yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren zam için TÜRK-İş ve Hak-İş'ten peşpeşe açıklamalar geldi. Tarafların bir araya geldiği toplantının ardından hükümet, teklif vereceği tarihi açıklarken Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, toplantının verimli geçtiğini ve uzlaşmanın yakın olduğunu bildirdi. Peki 2023 kamu işçileri zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

HÜKÜMETİN TEKLİF VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için 6 Mayıs Cuma günü toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bugün saat 15:30'da bir araya gelerek toplantı gerçekleşti.Toplantı sonrası hükümetin 9 Mayıs Salı günü teklifini vereceği açıklandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Verimli bir toplantı yaptık. tam bir mutabakat sağlanamadı, umarım önümüzdeki hafta sonlandırmış oluruz.

Türk-İş Başkanı Atalay ise Toplu İş Sözleşmesi hakkında, "Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

2023 KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bakan Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" vurgusunu kullanmıştı. Hükümet Salı günü 700 bin kamu işçisini ilgilendiren teklfini sendikalara iletecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

Sabah'ın kamu işçisi zammı hesaplamasına göre; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak.

  • Brüt ücret: 15.000 TL
  • SSK işçi kesintisi: 2.100 TL
  • İşsizlik sigortası: 150 TL
  • Gelir Vergisi: 1.912,50 TL
  • Damga vergisi: 113,85 TL
  • Asgari Ücret İstisnası: 1.276,02 TL
  • Damga Vergisi İstisna 75,96 TL
  • Net ödenen ücret 12.075,63 TL

2023 KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nünde son viraja girildi. Seçim öncesi hükümetin Salı günü teklifini vermesi ve tarafların toplu sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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