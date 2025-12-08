31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni yıl hazırlıkları hız kazandı ve yılbaşı heyecanı şimdiden başladı. Bu sene yılbaşı gecesi, yani 31 Aralık Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle vatandaşlar arasında "31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?" soruları da gündeme geldi. Yılbaşı arifesi bu sene hafta içine denk geldiği için, çalışanlar ve öğrenciler özellikle iş ve okul planlarını merak ediyor. 1 Ocak Perşembe günü ise yılbaşı resmi tatili olarak ilan edildiği için kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Peki, 31 Aralık çarşamba günü resmi tatil mi? İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sebeple yarım gün tatil uygulanmayacaktır. 31 Aralık Çarşamba günü okullar ve kamu kurum ve kuruluşları açık olacaktır.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları kapalı olacak. okullar ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili yukarıda da belirtildiği gibi, yalnızca 1 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tatil olmayacak.

2026'DA KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil bulunmaktadır. Bu tatiller, çalışanlar için resmi izin günleri olarak kabul edilir. Ancak bazı tatiller, sektör veya kuruma göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle tatil planlaması yaparken kendi iş yerinizin uygulamasını dikkate almanız önemlidir.

Resmi tatil günleri, yıl boyunca dinlenme, seyahat ve aile ile vakit geçirme fırsatı sunar. 2026 yılı resmi tatillerinin tarihleri ve detayları aşağıda yer almaktadır.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 – Yılbaşı

Yeni yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Yalnızca Cuma günü izin alarak uzun bir 4 günlük tatil planlamak mümkün.

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı Arifesi

Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe günü yarım gün mesai uygulanacaktır.

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 2026'da toplam 3 gün sürecek, arife günü ile birlikte toplam 3,5 günlük tatil mümkün olacak:

Arife: 19 Mart 2026 – Perşembe (Yarım Gün)

1. Gün: 20 Mart 2026 – Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 – Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 – Pazar

23 Nisan 2026 – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alarak 4 günlük güzel bir tatil planlamak mümkün.

1 Mayıs 2026 – Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olarak kutlanacak. Perşembe günü izin alarak kısa ama keyifli bir tatil yapılabilir.

19 Mayıs 2026 – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Salı gününe denk gelmektedir. Pazartesi günü izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkündür.

26 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı Arifesi

26 Mayıs Salı günü arife olması nedeniyle kamu kurumları ve çoğu özel kuruluş yarım gün çalışacaktır.

27-30 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı

Kurban Bayramı 2026'da 4 gün sürecek ve hafta sonu ile birleşerek toplamda 5 günlük tatil fırsatı sunacaktır:

Arife: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım Gün)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

15 Temmuz 2026 – Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Çarşamba gününe denk gelen bu tatil için Pazartesi-Salı veya Perşembe-Cuma günlerinde izin alarak 5 günlük tatil planlayabilirsiniz.

30 Ağustos 2026 – Zafer Bayramı

30 Ağustos Pazar gününe denk gelmektedir. Hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle ek bir tatil söz konusu olmayacaktır.

28-29 Ekim 2026 – Cumhuriyet Bayramı ve Arifesi

28 Ekim Çarşamba: Arife günü yarım gün

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık 2026 – Yılbaşı Gecesi

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre yalnızca 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilir. 31 Aralık günü ise resmi tatil veya yarım gün tatil olarak sayılmaz.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Mart 2026 Perşembe (arife) – 22 Mart 2026 Pazar arasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Arife günü dahil olmak üzere toplam 3,5 gün sürecektir.

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

26 Mayıs Salı (arife) – 30 Mayıs Cumartesi arasıdır.

ARİFE GÜNLERİ RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayramlardan önceki günler (arife), yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Cumhuriyet Bayramı arifesi de bu kapsamda yarım gündür.

2026 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecektir. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacaktır.