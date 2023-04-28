ALTIN FİYATLARI CANLI - 28 Nisan Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

28 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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👉28 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?👇

Gram altın alış: 1.243,96

Gram altın satış: 1.244,19

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?👆

Çeyrek altın alış: 2.227,00

Çeyrek altın satış: 2.283,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?👆

Yarım altın alış: 4.441,00

Yarım altın satış: 4.545,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?👆

Tam altın alış: 8.855,00

Tam altın satış: 9.008,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?👆

Cumhuriyet altını alış: 8.997,00

Cumhuriyet altını satış: 9.133,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?👇

Ata altın alış: 9.100,00

Ata altın satış: 9.296,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Nisan Cuma günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.