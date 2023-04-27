DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN? | 2023 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi

2023 DGS NE ZAMAN? - Öğrenci Seçme ve Yerleştime Merkezi (ÖSYM), DGS ile ilgili detayların da yer aldığı sınav takvimini paylaştı. Adaylar sık sık sınav tarihi ve başvuru tarihi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, DGS ne zaman? Başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS 2023 başvuruları, ÖSYM takvimine göre, 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında alınacak. Adaylar, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2023, 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.

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