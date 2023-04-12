Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ - 12 Nisan Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ - 12 Nisan Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam etti. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 155 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 21:40
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ - 12 Nisan Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 12 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 12 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Nisan Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

12 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

Çılgın Sayısal Loto 12 Nisan Sonuçları:

38 - 42 - 63 - 65 - 82 - 85 Joker: 9 SüperStar: 72

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