Haberler Haberler NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Nisan Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Nisan Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nin Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemelerin miktarı ailenin gelirine göre belirlenirken vatandaşlar arama motorlarında Aile Destek Ödemesi yattı mı? Nisan ayı Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 07:09
NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Nisan Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen Aile Destek Ödemeleri için, Nisan ayına girilmesiyle birlikte araştırmalar hız kazandı. 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılan 850 lira ile 1250 lira arasında değişen tutarlar, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki Nisan Aile Destek Ödemesi yattı mı? Nisan ayı Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? İşte cevaplar...

NİSAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

Nisan ayı Aile Destek ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz ay da 9 Mart'ta hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemeleri'nin, bu ay da Nisan ayının ilk 10 günü içinde yatırılması bekleniyor.

"Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon hanemize 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapacağız."

NİSAN 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

👉450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

👉450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

👉911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

👉1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak. 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

Aile Destek Programına başvuran kişinin:

  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda çocuk sayılarına göre ödenecek tutarlar şöyle belirlenmiştir:

👉1-2 çocuklu haneler: 350 TL

👉3 çocuklu haneler: 450 TL

👉4 çocuklu hanelere: 550 TL

👉5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaşmıştı ve programın amacını bu sözlerle ifade etmişti.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

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