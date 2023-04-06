📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 6 Nisan Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 6 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan 73. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 73. BÖLÜM KONUSU

Nalan, Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenmiş ve yıkılmıştır. Hayri ise daha önce Nalan'a konuyu açmadığı için pişman olsa da Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Türkan Hayri'yi kaybetmemek için çabalar ancak Hayri ona boşanmak istediğini söyler. Selen'in öğrendiği gelişme hem onu hem de Koroğlu ailesini çok sevindirir. Sedat ise Cavit'in desteğiyle terapiye başlar. Nalan; kapısında Hayri, Türkan ve çocukları görünce çok şaşırır.

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👉CAMDAKİ KIZ 73. BÖLÜM İZLE